المغرب تعلق على قطع العلاقات مع إيران

ردًا على تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي وصف فيها المغرب بـ”بلد لا يتمتع بسلوك ثابت في علاقاته الخارجية، ويخضع لضغوطات خارجية أسهمت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وطهران” أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أن قرار بلده قطع العلاقات مع إيران، “قرار سيادي للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وبني على معطيات ملموسة تم تقدميها إلى إيران”.

وأوضح أن “المملكة المغربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في أيار/ مايو الماضي، بسبب تورطها من خلال حزب الله مع جبهة البوليساريو ضد الأمن الوطني ومصالح المغرب العليا”. وشدد على أن قطع العلاقات مع إيران “قرار مغربي خالص لا دخل لأي بلد فيه”.

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