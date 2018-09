غادر منذ قليل، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، مطار القاهرة الدولى، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كانت السلطات الأمنية المصرية، قد كثفت من تواجدها بمطار القاهرة، وانتشرت الخدمات الأمنية فى محيط المطار، وتم تمشيط ساحات الانتظار، قبل مغادرة السيسي.

The post السيسى يغادر إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماعات الأمم المتحدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية