حراك صوت الشعب ينظم تظاهرة كبرى غدا للمطالبة بخروج الميليشيات من طرابلس و تفعيل الهدنة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن حراك صوت الشعب، عن مظاهرة غدا السبت باسم “مظاهرة السلام”، وسوف تنطلق من أمام الفندق الكبير بوسط العاصمة طرابلس، للمطالبة بتفعيل الهدنة بين الأطراف المتقاتلة فى طرابس، إضافة لخروج الميليشات كافة من العاصمة.

ودعا الحراك بحسب بيان له الليبين كافة للمشاركة فى المظاهرة، مشيرا إلى أن التظاهرة ستتجه إلى مقر الأمم المتحدة بقرية شاطىء النخيل، مطالبا بإحلال السلام والإيقاف الفوري بالكامل للقتال والالتزام بالهدنة المعلن عنها، وكذلك انسحاب جميع التشكيلات المسلحة إلى مواقعها السابقة، على أن يتم ذلك بالتزامن مع الترتيب لخروج جميع التشكيلات من المدينة بالطريقة التي تضمن أمن المدينة وسلامة المواطنين دون حدوث أي فوضى.

وكان شهود عيان، قد أفادوا بتجدد الاشتباكات بشكل عنيف فى منطقة خلة الفرجان قرب الاستراحة الحمراء، بجنوب العاصمة طرابلس، بين قوات اللواء السابع مشاة وكتائب طرابلس.

وقال المستشفى الميداني العاصمة، إن حصيلة اشتباكات جنوبي طرابلس، قد ارتفعت إلى 96 قتيلا و306 جرحى إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة منذ 26 من أغسطس الماضي.

وارتفعت حدة المعارك باستخدام الأسلحة في المواجهات، فجر اليوم الجمعة، بين الكتائب المتناحرة جنوب طرابلس.

وتشهد منطقة وادي الربيع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، كما أكدت مصادر بأن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محيط مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير وحالة من الذعر ونداءات للاستغاثة من قبل العائلات العالقة وسط المعارك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا