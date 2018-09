موسكو تحذر واشنطن من “اللعب بالنار”: “غباء”

نددت موسكو، الجمعة، بالعقوبات الأميركية الجديدة والتي استهدفت هيئة صينية اشترت أسلحة روسية، محذرة واشنطن مما وصفته بـ”اللعب بالنار”.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في بيان: “سيكون من الجيد أن يتذكروا وجود مبدأ مثل الاستقرار العالمي وهم يزعزعونه بشكل غير مسؤول”، مضيفا “من الغباء اللعب بالنار لأنه يمكن أن يصبح خطيراً”.

وكانت واشنطن أعلنت مساء الخميس فرض عقوبات على هيئة تابعة للجيش الصيني اشترت طائرات مقاتلة وصواريخ أرض-جو من موسكو.

