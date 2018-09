ختام مناورات “النجم الساطع 2018” بمصر

اختتمت فعاليات التدريب العسكري المشترك “النجم الساطع 2018″، في قاعدة محمد نجيب العسكرية المصرية، بمشاركة قوات من مصر والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والأجنبية و16 دولة آخرى بصفة مراقب.

وقال بيان للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، إن التدريب الذي امتد من 8 حتى 20 سبتمبر، تضمن العديد من المراحل التنظيمية والتدريبية بدءاً من تدفق القوات المشاركة حتى تنفيذ المرحلة الرئيسية فى ختام الفاعليات.

واشتمل التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية فى مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة.

كما تناولت تدريبات “النجم الساطع 2018” هذا العام موضوعات التعاون الأمنى ومكافحة الإرهاب والتدريب على كافة سيناريوهات التهديدات المختلفة فى ظل الحرب التقليدية وغير النظامية، بحسب البيان.

