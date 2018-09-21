جربي طريقة عمل الجمبري الصحية في 20 دقيقة

صباح الفل.. ما رأيك في وجبة صحية اليوم؟. وجبة تتكون من شرائح البصل المشوَّح مع التوابل والثوم والزعتر، و الممزوج في حبات الجمبري الطازجة طيبة المذاق؟

الطريقة التى سوف نقولها لك اليوم للجمبري، صحية للغاية، وفي أقل من 20 دقيقة سوف تستطيعين تحضيرها، كل ما عليك فعله هو شراء الجمبري من مكان تثقين فيه، وحال إن قمتى بشرائه مجمدا، فعليك تركه في ماء فاتر نصف الساعة على الأقل، حتى يفك جيدا من الثلج، ثم تجفيفه من الماء حتى يسهل تشويحه مع باقي المكونات، اعرفي هنا إزاي تعملي باستا بالجمبري بسهولة.

هل تسألين عن وقت عمل الجمبري بطريقة صحية؟

لا تقلقي. في 20 دقيقة سوف تنتهين من عمله.

المكونات

– كوب بصل شرائح

– كوب طماطم

– ملعقتا ثوم

– ملعقتا زعتر

– ملعقة كمون

– ملعقة ملح

– نصف ملعقة ليمون

التحضير:

– قومي بغسل الجمبرى جيدا بعد تنظيفه من الأطراف والرأس، بقليل من الخل والماء.

– اتركي الجمبري دقائق في مصفاة حتى يجف جيدا من الماء.

– في طاسة غير لاصقة للطعام، رشي قليلا من الزيت وسخنيه جيدا.

– ضعي الثوم والبصل والزعتر معا، وقلبيها إلى أن يحمر لونها.

– أضيفي إليها الجمبرى واستمري في التقليب جيدا.

– بعد 5 دقائق أضيفي الطماطم إليها وباقي التوابل كالملح والكمون.

– اتركي الخليط يطهى جيدا على نار هادئة لمدة 15 دقائق.

– بعد التأكد أنه نضج قومي برش نصف ملعقة عصير الليمون وأطفئي النار.

التقديم:

أقترح عليك تحضير طبق من السلطة اليونانية.

المكونات:

– خس

– خيار

– طماطم

– فلفل

– بصلة

– كوب جبن

– كوب زيتون

– ملعقة زيت زيتون

– نصف ملعقة ملح

– نصف ملعقة خل

طريقة التحضير

– في طبق زجاجي متوسط الحجم، اخلطي المكونات معا وقلبيها، ثم ضعي التوابل والبهارات والزيت ورشي الجبن. وبالهنا والشفا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا