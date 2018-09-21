مين صاحبة الإطلالة الأسوأ والأجمل في الجونة؟.. داليا النادي هتقولك

هل تابعت ليلة أمس المهرجان؟.. إن لم تتابعي فلن يفوتك الكثير، لأن داليا النادي مصممة الأزياء، ستسرد لكِ أفضل إطلالات المهرجان وأسوأها، وتشرح لنا السبب في الحالتين.

ليلة أمس، وتحديدا في العاشرة مساء، جلست بعض من السيدات والفتيات أمام شاشة التليفزيون، انتظارا لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، وفي الحقيقة.. لمشاهدة فساتين وستايل ومكياج الفنانات، ومعرفة آخر صيحات الموضة من خلالهن، وبعد المشاهدة التي دامت ساعة أو ساعتين على الأكثر، خيبت بعض الفنانات ظن المشاهدات، لارتدائهن فساتين غير مناسبة للغاية ولا تليق على أجسامهن وملامحهن ولا تليق بهن في الأساس، لكن أخريات نلن إعجابهن وحظين بالكثير من التعليقات الإيجابية.

هل تابعت ليلة أمس المهرجان؟.. إن لم تتابعي فلن يفوتك الكثير، لأن داليا النادي مصممة الأزياء، تسرد لكِ أفضل إطلالات المهرجان وأسوأها، وتشرح لنا السبب في الحالتين.



أفضل إطلالات المهرجان:

مي عمر

تألقت مي عمر بفستان رائع الجمال، من تصميم مايكل سينو، ارتدته من قبل ملكة جمال العالم من، manushi chhillar، وصنعه زهير مراد، تقول عنه داليا النادي: "الفستان من أحلى اطلالات المهرجان، إطلاله كاملة مش ناقصها حاجة غير حزام يحدد منطقة الوسط، لأنه كان هيبين شكل أحلى للفستان".

درة

كالعادة، خطفت الفنانة درة العيون، بارتدائها فستانا من تصميم جورج حبيقة، تعقب عليه داليا: "كعادتها ملكة أناقة، ومع أن الفستان فخم وراق، إلا أنه مش لايق على درة، لأنه أبهت ملامحها، وكمان الفتحات اللى على الجنب كان لازم تكون أصغر، والفستان كان محتاج يكون أضيق علشان يبرز منطقة الوسط وجمال جسمها، وكمان ما يبينهاش أقصر، واللي زود الإحساس ده خامة الفستان من تحت، أما بالنسبة للمكياج والشعر والأكسسوارات فحلوين جدا".

مايا دياب

بإطلالة من نيكولا جبران، ظهرت مايا دياب بفستان أسود في المهرجان، وعنه تقول داليا: "مايا ملكة الإطلالات الـedgy، الفستان فخم بلونه وقماشته وقصته، وكمان حركة الكتف مع المكياج الـ smoky، والحلق الأسود، ساب طابع dramatic مع الشعر الـwetlook".

صبا مبارك

تألقت صبا مبارك، بفستان أنيق وفخم، نال إعجاب المشاهدات. تقول داليا: "إطلالة ناعمة وفى نفس الوقت فستان فخم وراق، لكن الإطلالة ناقصها عنصر مهم جدا، وهو حزام بسيط يبرز منطقة الوسط عند صبا، ويبرز جمالها".

أما أسوأ اطلالات المهرجان فكانت كالتالي:

غادة عادل‎

مع الأسف، خيبت عادل توقعات المشاهدات، بظهورها بفستان لا يليق عليها تماما، تقول داليا السبب: "الفستان عشوائى، ولا تصميم وقماشة، منطقة الصدر متخيطة بشكل غلط تماما، والقماش سميك ومديها حجم أكبر، والشوز قديمة انتهت موضتها".

أمينة خليل

ونفس الحال ينطبق على أمينة خليل، التى ظهرت سيئة للغاية في المهرجان: "أمينة خليل بتثبت بالفستان ده إنه القالب غالب، لأن الفستان لبسته قبلها إيزابيل جولراد وكان حلو وحاجة تانية خالص، الفستان مضيع معالم جسمها، والمكياج والشعر سيئين جدا".

يسرا

انتقادات كثيرة تعرضت لها يسرا علي السوشيال ميديا، بسبب اختيارها فستانا سيئا للغاية، وتوضح أسباب ذلك داليا وتقول: "الفستان وانتي بتشوفيه، تحسي إنك رجعتي لتسعينيات القرن الماضى، القماش محلي أوي، وقصة الفستان مش مناسبة أبدا لجسمها، وخط الوسط معرضها جدا".

نيللى كريم

ظهرت نيللي كريم بفستان غريب وجريء في الجونة، الفستان من تصميم كوجاك ستوديو: "الجزء العلوي من الفستان حلو جدا، لكن الجزء السفلي سيئ وقماشة محلي ومش راق، كمان المكياج والشعر سيئين".

ليلى علوي

طغت روح ليلي علوي الجميلة على الفستان كالعادة، وظهرت أنيقة وجذابة، لكن هناك بعض الانتقادات نالتها، تقول سببها داليا: "حبيت فكرة إنه حاطة نجمة المهرجان على الفستان، بس كنت بافضل لو اكتفت بواحدة بس، اللى هى عند منطقة الوسط، وكانت هتكون أحلى لو كانت مرتفعة أكثر، حوالى ٥سم، و كانت هتكون فى مكانها الصحيح، لكن كمان فيه مشكلة خطيرة فى الفستان وهي أكمامه والأستيك اللى ملمومين بيه، يقلل من قيمة الفستان، بالإضافة أن ليلى عريضة من فوق ففكرة الأكمام المنفوخة مش مناسبة أبدا ليها ومضخمة منطقة الصدر والذراعات".





هل تسألين عن لقب الإطلالة الأسوأ؟ نعم يا عزيزتي ذهب اللقب إلى دينا الشربيني، لأن البعض اعتبر فستانها لا يليق بالمهرجان وبجمال وطبيعة وروح دينا، وعن لقب أفضل إطلالة فقد ذهب إلى الجميلة أروى جودة، التي تألقت بفستان هادئ ومريح للعين ومناسب لطبيعتها وجسمها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا