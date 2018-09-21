قبل حفل ذا بيست.. أرقام قياسية حطمها رونالدو في عام 2018

يأمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الإثنين المقبل: وذلك للمرة الثالثة على التوالي وللمرة السادسة في مسيرته، فبعمر 33 عامًا، لا يزال رونالدو واحدا من لاعبي النخبة في العالم، ولم يظهر أي علامات بشأن تراجع مستواه بسبب تقدمه في العمر.

واعتاد النجم البرتغالي على مدى السنوات الماضية على تحطيم الأرقام القياسية سواء مع الأندية أو منتخب البرتغال، ولم يختلف عام 2018 عن سابقيه فمن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد إلى المشاركة في مونديال روسيا، واصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية.

ويتنافس رونالدو يوم الإثنين المقبل على التتويج بجائزة "ذا بيست" إلى جانب كل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم الكرواتي لوكا مودريتش، واحتفالًا بتلك المناسبة، استعرض موقع "الفيفا" أبرز الأرقام التي حققها رونالدو في عام 2018 في السطور التالية:

– بات كريستيانو رابع لاعب بعد كل من بيليه وأوفه زيلر وميروسلاف كلوزة يسجل في 4 نسخ مختلفة من كأس العالم، وذلك بعد أن سجل رونالدو في مونديال ألمانيا 2006 وجنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وأخيرًا روسيا هذا العام.

– أصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يتوج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا العام مع ريال مدريد، ورابع لاعب يحقق هذا الإنجاز طوال تاريخ البطولة بمسماها القديم بطولة أوروبا للأندية البطولة بعد كل من ألفريدو دي ستيفانو وباولو مالديني وأليساندرو كوستاكورتا، ويبقى الرقم القياسي باسم باكو خينتو لاعب ريال مدريد السابق الذي توج بستة ألقاب في المسمى القديم للبطولة.

– سجل رونالدو في 11 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا محطمًا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله النجم الهولندي رود فان نيستلروي بالتسجيل في 9 مباريات متتالية رفقة مانشستر يونايتد موسم 2002- 2003، وحطم رونالدو الرقم القياسي بالتسجيل في شباك فريقه الحالي يوفنتوس في ذهاب ربع النهائي، وفي تلك المباراة سجل هدفًا من مقصية رائعة دخلت ضمن الترشيحات لجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

– سجل رونالدو 15 هدفًا مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا متفوقًا على ثلاثي ليفربول صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو الذين سجلوا 10 أهداف، ليتوج بلقب هداف المسابقة للموسم السادس على التوالي.

– بعمر 33 عامًا و131 يومًا، أصبح رونالدو أكبر لاعب يسجل هاتريك في كأس العالم وكان ذلك في شباك إسبانيا.

– بالمشاركة في مباراة أوروجواي في دور الـ16 من كأس العالم، شارك رونالدو في 38 مباراة بالمونديال واليورو، ليعادل رقم اللاعب الألماني المعتزل باستيان شفاينشتيجر كأكثر من لعب مباريات في تلك المسابقتين.

– سجل رونالدو هدفًا في شباك المغرب في كأس العالم، جعله أفضل هداف أوروبي في التاريخ على الصعيد الدولي متخطيًا رقم الأسطورة المجري بوشكاش، حيث بات يملك رونالدو في رصيده 85 هدفًا دوليًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا