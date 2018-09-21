مقتل 12 مدنيا في هجوم إرهابي شمال موزمبيق

مابوتو-العنوان

قتل 12 شخصا من سكان قرية في أقصى شمال موزمبيق وأصيب 14 آخرون بجروح بالغة الخميس في هجوم جديد نسب إلى جماعة متشددة تثير الرعب في المنطقة منذ أشهر كما أفاد مصدر محلي.

وقال المصدر الجمعة لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه إن “عشرة أشخاص قتلوا بالرصاص وقُتل اثنان حرقاً”.

وأوضح أنه تم أيضا إحراق 55 منزلا في قرية باكيو الصغيرة المعزولة في شمال البلاد قائلا ان أحد الضحايا قُطع رأسه.

وقال مسؤول في أجهزة الصحة في اقليم كابو ديلغادو لوكالة فرانس برس إن “سيارة اسعاف ارسلت الى القرية لنقل المصابين الـ14 الى المستشفى”.

ويعد هذا الهجوم هو الاكثر دموية الذي يرتكبه المتشددون منذ ظهورهم في هذا البلد في اكتوبر 2017.

وهذه الجماعة المتطرفة التي يطلق عليها السكان المحليون اسم “الشباب” قتلت نحو 50 مدنيا وأحرقت قرى وأرغمت آلاف الاشخاص على النزوح من منازلهم.

ونشر الجيش والشرطة تعزيزات في كابو ديلغادو، المنطقة القريبة من الحدود التنزانية حيث تنشط جماعة “الشباب”.

وفي حادث منفصل هاجمت عناصر من الجماعة نفسها الخميس موكبا عسكريا في منطقة بوندانهار قرب الحدود مع تنزانيا ما أدى الى مقتل مسؤول كبير في الجيش، كما افاد مصدر في الشرطة.

وقال الشرطي الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان “الهجوم وقع ليلا حين كانت قوات الدفاع والامن تقوم بدورية روتينية. المهاجمون كانوا يرتدون بزات عسكرية ومجهزين بأسلحة من عيار ثقيل”.

المصدر- أ ف ب

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