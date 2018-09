قمع مسيرات العودة يسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة المئات 

المتوسط:

قتل شاب فلسطيني وأصيب أكثر من 300 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة،خلال قمع مسيرات العودة التي خرجت على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وفق ما أورد مراسلنا.

وأضاف المرسل، نقلا عن مصادر طبية أن الشاب كريم محمد كُلاب (25 عاما)، قتل من جراء إصابته بعيار ناري في البطن.

وذكرت المصادر أن إجمالي عدد الجرحى بلغ 312، جرى تحويل 100 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، موضحة أن 54 منهم أصيبوا بالرصاص الحي، ووصفت أربعة منها على أنها خطيرة.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية بأن دبابة إسرائيلي أطلقت قذيفة مدفعية قرب مئات المتظاهرين على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، فيما قصفت طائرة إسرائيلية من دون طيار بصاروخين موقعا شرق المدينة ودمرته بالكامل.

وبعد فترة هدوء دامت أسابيع عدة، عادت مسيرات العودة إلى الحدود بين غزة وإسرائيل، ليسقط في الأيام الأخيرة 7 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال.

وتشهد حدود غزة منذ أواخر مارس الماضي احتجاجات تبلغ الذروة كل يوم جمعة، لتأكيد حق العودة للاجئين إلى بلداتهم التي هجروها منها قبل نحو 70 عاما.

