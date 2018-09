الولايات المتحدة تهدد بمهاجمة إيران إذا اعترضت مصالحها

المتوسط:

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مارك بومبيو، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها ستتحرك “فورا” ضدها بشكل مباشر إذا تعرضت مصالحها لأي هجوم حتى لو كان عبر وكلاء طهران في الشرق الأوسط.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية: “أبلغنا إيران أن استخدام القوة بالوكالة لمهاجمة مصالح أميركية لن يمنعنا من الرد على الفاعل الرئيسي.. إيران ستتحمل المسؤولية عن تلك الحوادث”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ذلك يعني التحرك عسكريا، قال بومبيو: “إنهم سيحاسبون”.

وكان بومبيو يتحدث في أعقاب الهجمات الصاروخية، التي وقعت في أوائل سبتمبر وكانت تستهدف البعثات الأميركية الدبلوماسية في العراق، بما في ذلك منطقة تضم السفارة الأميركية في بغداد.

وألقى البيت الأبيض باللوم على ميليشيا موالية لإيران، قائلا في بيان صدر في 11 سبتمبر إن “إيران لم تعمل على وقف هذه الهجمات من قبل وكلائها في العراق، والتي دعمتها بالتمويل والتدريب والأسلحة”.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية في 12 سبتمبر في بيان وصف اتهامات الولايات المتحدة بأنها “مدهشة واستفزازية وغير مسؤولة”.

