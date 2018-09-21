مفاجأة.. بريميرو يطيح بمازيمبي من دوري الأبطال ويتأهل للمرة الأولى في تاريخه

كتب: علي الزيني

في مباراة مثيرة، ومفاجأة من العيار الثقيل، ودَّع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي الكونغولي، منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، من دور ربع النهائي، بعد أن تعادل مع نظيره بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، الذي تأهل لنصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، بهدف لمثله، مستفيدًا بتعادله سلبيًا في مباراة الإياب بأنجولا.

تقدم مازيمبي بالهدف الأول في الدقيقة الـ11 عن طريق جاكسون مونيكا، الذي انفرد بالمرمى وصوبها في سقف الشبكة، مسجلًا الأول لأصحاب الأرض، وسجل مازيمبي الهدف الثاني في الدقيقة الـ17، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بسبب تسلل على ناثان سينكالا، وأدرك بريميرو دي أوجوستو هدف التعادل في الدقيقة الـ29 من كرة ثابتة، نفذها لو مبالا بوكامبا بشكل رائع في المرمى.

واحتسب الحكم الجزائري مهدي عبيد ركلة جزاء لمازيمبي في الدقيقة الـ42 من الشوط الأول، ودخل بين ما لونجو تصويبها، لكن جاكيوم بكاكا حارس بريميرو دي أوجوستو تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

شوط المباراة الثاني بدأ بانفراد كبير للضيوف، لكن جيرالدو أهدر الكرة، لترتد بهجمة إلى مازيمبي، وأسفرت هجمة مازيمبي في الدقيقة الـ46 عن ركلة جزاء ثانية لمازيمبي بعدما لمست الكرة يد مدافع بريميرو دي أوجوستو، وتصدى حارس الضيوف لركلة الجزاء الثانية، وهذه المرة من تريزور مبوتو نجم الفريق الكونغولي.

مازيمبي واصل الضغط على الضيوف لإضافة الهدف الثاني، وكاد سينكالا يسجل الثاني في الدقيقة الـ81 برأسية رائعة، لكن كاباكا كان أكثر روعة وحولها إلى ركنية، ولم تكن الركنية أقل خطورة، فقابلها إياما ميكا برأسية ارتطمت بالقائم، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويتأهل بريميرو دي أوجوستو إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، وينتظر الفائز بين النجم الساحلي والترجي التونسيين لملاقاته في نصف نهائي البطولة، وكان الترجي قد حسم مباراة الذهاب والتي جرت على ملعب رادس بهدفين مقابل هدف.



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