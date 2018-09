وزير الخارجية الموريتاني يزور المغرب لتوطيد العلاقات الدبلوماسية

المتوسط:

بدأت المغرب وموريتانيا مرحلة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الرباط.

وأكدت الحكومة الموريتانية أن العلاقات الموريتانية المغربية علاقات أخوية وحميمة، ويُنتظر دائما أن تتطور إلى الأفضل، بحسب ما نشره موقع “هسبريس” المغربي يوم الجمعة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع للحكومة ترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أن زيارة وزير الخارجية الموريتاني للمملكة المغربية تدخل في إطار توطيد وترسيخ هذه العلاقات.

واستقبل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني يوم الجمعة رئيس الدبلوماسية الموريتانية، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووصف العثماني العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقوية والمتينة، مؤكدا استعداد الرباط على تطويرها من خلال توسيع وتنويع مجالات التعاون وتجويد العلاقات على مستويات مختلفة.

من جانبه، نوّه وزير الخارجية الموريتاني بمستوى العلاقات القائمة بين المغرب وموريتانيا، وشدد على ضرورة تعزيز فرص التعاون الثنائي والعمل على تقوية العلاقات بين البلدين والاستفادة من الروابط المشتركة العديدة التي تميزها.

وأكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد على وجود تفاعل إيجابي بين البلدين بشأن عدد من القضايا الأساسية، مشيدا بالروابط الأخوية والتاريخية بين الجانبين، والتي تشكل عوامل داعمة لتعاون أرحب وأوسع في عدة مجالات.

واتفق وزير الخارجية المغربي ونظيره الموريتاني على انعقاد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريتانية، وأكدا على ضرورة جعلها نوعية ونموذجية في أشغالها ونتائج أعمالها.

