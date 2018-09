المتوسط:

ناشد الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف بإعادة فتح معبر القنيطرة في هضبة الجولان ليتسنى لأبناء قرى الهضبة زيارة عائلاتهم وأقربائهم في سوريا.

وطلب الشيخ طريف، يوم الجمعة، من الحكومة الإسرائيلية والمنظمات والقوات الدولية العاملة في المنطقة افساح المجال لأبناء الجولان بتصدير وتسويق منتوجاتهم الزراعية في سوريا كما كان عليه الوضع قبل 7 سنوات.

وعقد الزعيم الروحي للطائفة الدرزية عدة جلسات بهذا الشأن خلال الأسابيع الأخيرة مع قيادة الجيش الإسرائيلي ومسؤولين في السفارة الروسية في تل أبيب حيث تم إبلاغه بنشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية في الشطر المحرر من الهضبة، ما ساهم في استتباب الأمن وتهيئة الأرضية لفتح المعبر.

The post الشيخ طريف يطالب بفتح معبر القنيطرة في الجولان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية