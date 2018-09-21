عملة الأرجنتين تواصل الصعود وسط تفاؤل بشأن اتفاق مع صندوق النقد الدولي

واصل البيزو الأرجنتيني الصعود لثالث جلسة على التوالي اليوم الجمعة، مدعوما بتفاؤل بأن الحكومة ستوقع اتفاق تمويل معدلا مع صندوق النقد الدولي، ليتضمن صرف الأموال بوتيرة أسرع وإجراءات أكثر صرامة لضبط المالية العامة.

وارتفع البيزو 2.6 في المئة ليغلق عند 37.28 مقابل الدولار، مستفيدا من تدفقات دولارية مع إقبال المستثمرين على شراء أدوات دين حكومية عرضت هذا الأسبوع بأسعار فائدة تبلغ حوالي 50 بالمئة.

وسجلت العملة الأرجنتينية مكاسب قدرها 6.95 بالمئة منذ يوم الإثنين، بعد أن خسرت حوالي نصف قيمتها منذ بداية العام.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن الصندوق والأرجنتين حققا "تقدما مهما" على مدار الأيام القليلة الماضية صوب اتفاق جديد لقرض مشروط قد يدرسه مجلس مديري الصندوق قريبا.

وبدأت موجة بيع البيزو في مايو، مدفوعة بارتفاع التضخم وشكوك بشأن قدرة البنك المركزي على سداد ديونه المتنامية القصيرة الأجل، وانزلق الاقتصاد منذ ذلك الحين إلى الركود، مع وصول التضخم إلى أكثر من 34 بالمئة.

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