أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إنه تم الاتفاق على حدود المنطقة المنزوعة السلاح المقرر إقامتها في إدلب بسوريا خلال اجتماعات مع لجنة روسية.

وأضافت أن الحدود المتفق عليها تأخذ في الحسبان الهيكل الجغرافي للمنطقة وأماكنها السكنية.

وقالت إن اجتماعات الجانبين انعقدت بوزارة الدفاع التركية في الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر أيلول.

