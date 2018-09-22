المفوضية السامية لشؤون اللاجئين : 13575 مهاجرا تم اعتراضهم في البحر قبالة ليبيا

طرابلس 22 سبتمبر 2018 (وال) – قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن قوات خفر السواحل الليبية أنقذت واعترضت 13575 لاجئًا ومهاجرًا “9289 من الرجال و 2085 من النساء و 1345،طفلًا” في البحر خلال 101 عملية منذ بداية العام، وتم استعادة 99 جثة في المياه الليبية، في حين فقدت 608 أشخاص في البحر.

وقالت المفوضية – في تحديثها أمس الجمعة – هذه الاحصائية حتى تاريخ الموافق للعشرين من سبتمبر

وأوضحت أنه بسبب الوضع الأمني السائد في طرابلس خلال شهري أغسطس، وسبتمبر، انخفض عدد الأفراد الذين نزلوا في ليبيا بشكل كبير مقارنة بالأشهر السابقة ” 2167 فرداً في يوليو، و 552 فرداً في أغسطس، و 390 شخصاً حتى الآن في سبتمبر”.

وفي 16 سبتمبر، تم إنزال 58 من اللاجئين والمهاجرين الذين تم إنقاذهم / اعتراضهم في البحر في الزاوية “45 كم غرب طرابلس، وتضم المجموعة 46 رجلاً وعشرة نساء وطفلين.

وقدمت المفوضية، والشركة الطبية الدولية التابعة لها (IMC) مواد الإغاثة الأساسية (CRI) والمساعدة الطبية سواء في نقطة النزول أو في مركز الاعتقال الذي نُقل إليه الأفراد فيما بعد. (وال – طرابلس) س ع / ع ع

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