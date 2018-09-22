السعيد وشيفو يُشاركان في فوز الأهلي على الحزم بالدوري السعودي

كتب: علي الزيني

بمشاركة السعيد وشيفو، حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، انتصاره الثاني على التوالي، في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز على نظيره الحزم، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من البطولة.

حسين المقهوي سجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الرابعة، وأضاف عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 94، ليرفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ4، بينما تجمّد رصيد الحزم عند نقطتين في المركز الحادي عشر، وشارك في المباراة عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي، حيث دفع بهما المدير الفني في التشكيلة الأساسية من بداية المباراة، حتى نهايتها.

سيطر الأهلي على الكرة منذ صافرة البداية، وتقدم سريعًا نحو الهجوم، بعد أن انطلق السومة بالكرة، ومرّ من سيف حسين مدافع الحزم، وأرسل عرضية على رأس المقهوي، الذي حوّلها داخل الشباك على يمين مليك عسلة حارس الحزم، وفي الدقيقة 21، تدخل عسلة لإنقاذ الحزم من هدف ثانٍ، بعد إبعاده تسديدة أرضية من الإسباني خوسيه خورادو لاعب وسط الأهلي، وواصل خورادو تألقه ومرّ بكرة على الجانب الأيسر في الدقيقة 26، ولعبها عرضية على رأس المقهوي، الذي حوّلها بجوار القائم الأيسر لعسلة، وفي الدقيقة 41، مر المقهوي من الناحية اليمنى، وأرسل أرضية عرضية لعبدالله السعيد، الذي سددها فوق العارضة.

وجاءت انطلاقة الثاني أهلاوية أيضًا بامتياز، وفي الدقيقة 47، أضاع عبد الفتاح عسيري هدفا آخر لفريقه بعد أن سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيسر، وذهبت خارج الملعب، وتمكن عسلة من إنقاذ مرماه في الدقيقة 53، من ركلة حرة مباشرة سددها السومة، وأهدر بديل الحزم محمد الصيعري فرصة التعادل في الدقيقة 55 على عكس سير اللعب، عندما سدد كرة رأسية دون رقابة من دفاع الأهلي، لكن الكرة ذهبت بجوار القائم الأيمن، وقبل نهاية المباراة بدقيقة، تلقى السومة تمريرة من عسيري، قابلها بتسديدة قوية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

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