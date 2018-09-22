سام مرسي يشارك في فوز ويجان على بريستول بالشامبيون شيب

فاز فريق ويجان أثلتيك الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري "سام مرسي" بهدف نظيف على نظيره فريق بريستول سيتي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "دي دبليو"؛ ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب الدولي "سام مرسي" لاعب خط وسط منتخب مصر، والمحترف في صفوف لاتيكس، كأساسي في المباراة حيث لعب مُنذ البداية وحتى صافرة النهاية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الفريقين سلبيًا بدون أهداف، حيث فشل مهاجموا الفريقين، في هز شباك الآخر على مدار 45 دقيقة، وفي الشوط الثاني من المباراة تمكن لاعب الوسط الإنجليزي "نيك باول" من إحراز هدف ويجان الوحيد في المباراة في الدقيقة 52.

والفوز رفع رصيد فريق ويجان للنقطة 16 ليرتقي الفريق للمركز الثالث في سلم الترتيب، فيما توقف رصيد فريق بريستول سيتي عند 14 نقطة بالمركز السادس في جدول ترتيب الشامبيون شيب.

وحصل اللاعب الدولي "سام مرسي" لاعب خط وسط منتخب مصر، على جائزة رجل المباراة بعدما شارك قائد ويجان في المباراة، كأساسي حيث لعب مُنذ البداية وحتى صافرة النهاية، وقدم أداءً رائعًا.

واختارت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "سام" رجلًا للمباراة، بعد الأداء الرائع الذي ظهر به أمام بريستول، وأشارت الشبكة إلى أن "مرسي" قطع الكرة من الخصم 5 مرات، وأبعد الكرة عن مرمى فريقه في مناسبتين، وصنع فرصتين مؤكدتين لزملائه.

يذكر أن المكسيكى خافيير أجيري المدير الفنى لمنتخب مصر، أعلن قائمة اللاعبين المحترفين استعدادًا للانضمام للمعسكر القادم، ومن بينهم سام مرسي قائد اتليتيك ويجان استعدادا لمواجهتي الفراعنة مع سوازيلاند المقبلتين في الجولتين الثالثة والرابعة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وضمت القائمة 12 لاعبا،هم: أحمد المحمدي "أستون فيلا " وأحمد حجازي "وست بروميتش"، ومحمد النني "أرسنال"، ومحمد صلاح "ليفربول"، وأحمد حسن (كوكا) "أوليمبياكوس اليوناني"، وعلي غزال "فانكوفر الكندي"، ومحمود حسن (تريزيجيه) "قاسم باشا التركي"، وعمرو وردة "باوك اليوناني"، وعمرو طارق "أورلاندو سيتي الأمريكي"، وسام مرسي "ويجان أتليتك"، ومحمد عواد "الوحدة السعودي"، وحسين الشحات "العين الإماراتي".

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