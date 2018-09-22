غاز مسيل للدموع في مواجهات الأمن والجماهير عقب مباراة النجم والترجي

كتب: علي الزيني

نشبت أحداث شغب في محيط الملعب الأولمبي في سوسة بتونس عقب نهاية لقاء النجم الساحلي ونظيره الترجي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن مواجهات إياب دور ربع نهائي البطولة الإفريقية، وتأهل الترجي على حساب صاحب الأرض، بهدف نظيف، جاء عن طريق فوسيني كوليبالي في الدقيقة 87، بعد أن قطع الكرة في وسط الملعب، وانطلق وراوغ مدافعي النجم، حتى وصل داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة من بين أقدام الحارس وتمر داخل الشباك.(طالع التفاصيل)

الترجي نجح في تكرار الفوز على النجم الساحلي، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويودع النجم المسابقة الإفريقية، بعد خسارته ذهابًا بهدفين مقابل هدف، وسقط إيابًا على ملعبه ووسط جماهيره بهدف دون رد.

وكشف راديو موزاييك التونسي وقوع أحداث شغب بين الجماهير خارج الملعب عقب نهاية المباراة، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير في محاولة للسيطرة على ما يحدث، حسبما زعم الراديو التونسي.

وحملت جماهير النجم الساحلي التونسي، أشرف كرير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، مسؤولية خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا لحساب مواطنه الترجي.

وسيواجه الترجي، في نصف النهائي فريق أول أغسطس الأنجولي، الذي تأهل على حساب مازيمبي الكونغولي، أجواء المباراة توترت، بعد هدف الترجي في الوقت القاتل من اللقاء، وتشاجر لاعبو الفريقين معًا، مما أدى إلى حصول عمار الجمل قائد النجم على بطاقة حمراء، واكتملت الأجواء المؤسفة، عقب نهاية اللقاء بإطلاق قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع على الجماهير الغاضبة من أجل تفريقهم.

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