وفاق سطيف يُطيح بالوداد المغربي من دوري الأبطال

تأهل فريق وفاق سطيف الجزائري إلى الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله سلبيا مع نظيره الوداد المغربي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ليودع حامل اللقب البطولة بعد نجاح بطل الجزائر في الفوز بهدف مقابل لا شيء في لقاء الذهاب الذي أقيم يوم السبت الماضي.

رشيد الطاوسي، المدير الفني لفريق وفاق سطيف، قاد فريقه للخروج بالتعادل السلبي، وحجز بطاقة التأهل على حساب الوداد بطل النسخة الماضية، الذي فاز باللقب من النادي الأهلي.

ويحسب لفريق وفاق سطيف تألق حارس مرماه مصطفى زوغبة، الذي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة من بين أقدام لاعبي الوداد المغربي، وعلى رأسهم وليم جيبور، الذي أهدر بمفرده 4 فرص محققة للتهديف.

وإذا كان حارس وفاق قد تألق فإن ثنائي قلب الدفاع بدران وربيعي لعبا أيضًا دورًا بارزًا في تشتيت بعض الكرات الخطيرة في اللحظات الأخيرة من المباراة، بخلاف أنهما قضيا تمامًا على خطورة جيبور، الذي نادت جماهير الوداد، وطالبت فوزي السكتيوى المدير الفني للفريق بضرورة مشاركته في اللقاء بعدما خرج من حساباته في لقاء الذهاب، الذي فاز فيه وفاق سطيف.

فريق الوداد لم يدخل اللقاء بقوة، بل احتاج ما يقرب من 20 دقيقة لكي تظهر خطورته على مرمى حارس وفاق سطيف زوغبة، لكن بمرور الوقت ومع تراجع الفريق الجزائري واعتماده على التأمين الدفاعي والهجمات المرتدة، ما ساهم في تكثيف الفريق المغربي لهجومه خاصة في الشوط الثاني من اللقاء.

ملخص الشوط الثاني هو هجوم متواصل للوداد، وإهدار عدد كبير من الفرص السهلة، التي كانت من الممكن أن تغير نتيجة اللقاء، لكن تألق حارس مرمى وفاق سطيف والرعونة في إنهاء بعض الهجمات ساهم في استمرار الوضع على ما هو عليه، حتى صافرة نهاية اللقاء، التي أعلنت عن تأهل وفاق سطيف للدور نصف النهائي وخروج حامل اللقب.

ومن المنتظر أن يلتقي وفاق سطيف مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين الأهلي وضيفه حوريا الغيني غدا السبت في إياب دور الثمانية.

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