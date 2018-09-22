إجلاء 15 عائلة من مناطق الاشتباكات

ايوان ليبيا – وكالات

أكد مسؤول مكتب الإعلام بإدارة شؤون الجرحى بالمستشفى الميداني إجلاء 15 عائلة عالقة بمحيط معسكر اليرموك جنوب طرابلس قائلا ان «عملية الاجلاء جرت مساء الجمعة بعد توجيه نداء استغاثة من قبل هذه العائلات العالقة خلف معسكر اليرموك بخله الفرجان جنوب العاصمة، وتمكنت الفرق من الوصول اليهم بالرغم من خطورة الوضع وشدة الاشتباكات».

وأضاف مكتب الإعلام: «جرى نقل العائلات العالقة الى مكان أمن وتقديم المساعدات لهم ولا توجد أي اصابات بينهم»، مشيرًا إلى أن عملية الاجلاء هذه «منفصلة عن عملية الاجلاء التي قامت بها جمعية الهلال الأحمر فرع طرابلس وجهاز الإسعاف والطوارئ والتي انتهت بإجلاء 23 عائلة عالقة».

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