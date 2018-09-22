حملة للتضامن مع زوجة العقيد القذافي

ايوان ليبيا – وكالات

أطلق أكاديميون وحقوقيون ليبيون حملة للتضامن مع زوجة العقيد معمر القذافي صفية فركاش بسببما وصفته ب «العراقيل التي تواجهها من قبل أطراف دولية» خلال محاولاتها زيارة ابنتها عائشة المقيمة بسلطنة عمان. وناشد النشطاء والأكاديميون والحقوقيون «المجتمع الدولي وكل السلطات المحلية بأن توفر كل السبل وتزيل العراقيل من اجل عودة نسائنا المهجرات».

في ما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن ابناء ليبيا ونساؤها الموقعين أدناه وبمناسبة اليوم العالمي للسلام واستنادا لوثيقة المرأة الليبية من اجل السلام.

ندين بشدة استمرار الحظر المفروض على السيدة صفية فركاش البرعصي والمؤرخ 26 -فبراير_2011 بموجب قرار مجلس الامن.

ونستنكر عرض طلبها لزيارة ابنتها علي مجلس الامن ومناقشة ذلك من خمس عشرة دولة في حين أن لجنة العقوبات ذكرت اكثر من مرة رفعها الحظر ونفت السيدة صفية فركاش ذلك.

علما بأن هذه السيدة لم تجرم في حق الليبين ولم تحرض على القتل ولم ترأس أية هيأة او مؤسسة ولا يوجد حكم جنائي بحقها.

وكل ما تتعرض له من مضايقات وضغوطات من جهات دولية نرفضها في حين من اجرموا ويجرمون في حق الليبيين يصولون ويجولون وترسل لهم الدعوات لحضور المؤتمرات و الملتقيات الدولية وما تشهده مدينة طرابلس خير مثال.

إن صمتنا عن المظالم هو ما جعل الملكة فاطمة أحمد الشريف تقضي نحبها خارج الوطن لانريد أن يتكرر هذا الفعل المشين.

لنتجاوز الخلافات وندعوا نساء الوطن للعودة والعيش بكرامة داخل ليبيا وطن الجميع وتسترجع الحقوق لمن لها حقوق فكم هو مخجل أن لاتتحصل سيدة ليبية علي رقم وطني إلا بحكم محكمة كما حدث مع السيدة صفية وهذا مخالف لحق المواطنة الوارد في الاعلان الدستورى.

عليه نناشد المجتمع الدولي وكل السلطات المحلية بأن توفر كل السبل وتزيل العراقيل من اجل عودة نسائنا المهجرات.

ودمتم بسلام للسلام

الموقعون على البيان

1- خديجة الصادق بسيكرى – صحفية.

2- أميمة باوى – محامية.

3- فتحى بن عيسى – صحفى.

4- مفتاح قناو – محامي وكاتب.

5- جازية جبريل شعيتير – عضو هيأة تدريس كلية القانون جامعة بنغازي.

6- فوزية المبروك – ناشطة مدنية.

7- محمد العوامى – مدون.

8- مسعود الرقعى – مواطن.

9- خديجة محمود العمامى – ناشطة حقوقية.

10- نجاة العريبي – مستشارة.

11- عبدالمنعم الحـر – الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا.

12- يونس خالد احمودة الشيخي – مواطن من بنغازي.

13- لمياء المبروك العماري – مواطنة ليبية.

14- سمية المصراتى – ناشطة.

15- عايدة محمد الغرياني – منظمة ليبيا من حق كل الليبيين.

16- أمل عمر الرياني.

17- سعيدة علي عبد الكريم التباوي – حقوقية.

18- سارة عبدالله بوقعيقيص – مواطنه ليبية.

19- زينب شاهين – صحافية.

20- عبد الدائم محمد الحاج.

21- محمد عمر العجيلي – مواطن ليبي.

22- على بن جابر.

23- فاطمة شنيب – محامية.

24- نعيمه محمد العجيلي – ناشطة اجتماعية.

25- هيثم الورفلي – مهندس وناشط مدني.

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