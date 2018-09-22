الجزائر تعزز تواجدها على حدود ليبيا بثلاثة آلاف جندي

ايوان ليبيا – وكالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية، ان السلطات الجزائرية نشرت 3 آلاف جندي إضافي على الحدود مع ليبيا في وقت اصبح فيه مكافحة الإرهاب في ليبيا صعبا.

واكدت واشنطن على أن «الجزائر أولت أهمية كبيرة لتأمين حدودها، وذلك لمنع تسلل الإرهابيين من الدول المجاورة، وقامت بنشر 3 آلاف جندي إضافي على الحدود مع ليبيا، فضلاً عن تطوير تقنيات المراقبة الجوية»، كما تنسق مع تونس في هذا المجال، ووضعت معدات مراقبة وجدار إسمنتي على طول الحدود مع المغرب، كما أن جميع المراكز الحدودية تستطيع الوصول إلى قاعدة بيانات الإنتربول.

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