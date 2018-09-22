فتح بئر نفط مقفل منذ 16 عام

ايوان ليبيا – وكالات

تمكنت شركة الخليج العربي من إعادة فتح البئر المهجور HH86-65 في حقل المسلة النفطي والمقفل منذ 16 عام بإستخدام أحدث تقنيات الحفر المائل توجيه الأباروهي تقنية “جيو سفير”.

وأشادت بالعمل الذي أنجزه مهندسو الإدارة العامة للإنتاج من هندسة الحفر والمكامن والإنتاج بالإضافة إلى تنفيذ قسم الحفر والقياسات بشركة شلمبرجير للخدمات النفطية .

وأضافت الشركة أن هذه التقنية الحديثة حولت البئر المهجور في حقل مسلة النفطي والمقفل منذ 16 عام الى بئر منتج بقدره إنتاجية تقدر بحوالي 3000 برميل يومياً.

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