وضع خزانات النفط في طرابلس كارثي

ايوان ليبيا – وكالات

وصف صنع الله مساء امس الجمعة الوضع في خزانات النفط الرئيسية في طرابلس بـ”الكارثي والخطير جداً”، مذكّرا المتقاتلين بالحرب التي وقعت منتصف عام 2014 والتي أدت لإعطاب 9 خزانات من أصل 15 خزان نفطي بحظيرة شركة البريقة التي تعتبر المصدر الوحيد للمحروقات في مدينة طرابلس وما حولها.

وقال صنع الله “لقد فقدنا في الأيام الأخيرة 3 خزانات أخرى ولم يتبق سوى 3 خزانات تمثل نحو 20 بالمئة من الطاقة التشغيلية، ولم تعد لدينا مرونة لوجستية لتزويد طرابلس الكبرى بالبنزين والديزل والغاز”.

وطالب صنع الله المجتمع الدولي بوضع حد لما وصفه بـ”العبث بقوت الشعب الليبي”، داعياً الجميع إلى التعقّل وترك الاقتتال وعدم الاحتماء بمستودعات النفط واستخدامها كدروع، وختم قائلاً: “إن مؤسسة النفط لا تستطيع القيام بمهامها تحت هذه الظروف من قصف مستمر وتهديد للعاملين بالمؤسسة، وعلى هذه الحرب أن تتوقف فوراً”.

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