وزير الخارجية: أمريكا تستعد لاتخاذ إجراءات ضد فنزويلا خلال أيام

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لمحطة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تستعد للقيام "بسلسلة من الإجراءات" خلال الأيام المقبلة لزيادة الضغط على الحكومة الفنزويلية.

وقال بومبيو: "سترون خلال الأيام المقبلة سلسلة من الإجراءات التي تواصل زيادة مستوى الضغط على القيادة الفنزويلية التي تعمل بشكل مباشر ضد ما يحقق أفضل مصلحة للشعب الفنزويلي.

"إننا مصممون على ضمان حصول الشعب الفنزويلي على كلمته".

ولم يذكر بومبيو تفاصيل أخرى بشأن طبيعة الإجراءات المزمعة.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب للتعليق.

وزادت إدارة الرئيس دونالد ترامب بشكل مطرد العقوبات ضد المسئولين في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو اليسارية متهمة إياها بكبت الديمقراطية من خلال سجن زعماء المعارضة.

وفرضت واشنطن في العام الماضي عقوبات تحظر تداول الديون والأسهم الجديدة التي أصدرتها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الفنزويلية (بي.دي.في.اس.ايه). وفرضت عدة جولات من العقوبات على المسئولين الحكوميين ومن بينهم مادورو.

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