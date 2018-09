مقتل وإصابة 14 طفلا في انفجار عبوة ناسفة شمالي أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، أن 14 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح، عقب انفجار عبوة ناسفة شمالي أفغانستان.

وقالت السلطات الأفغانية إن 14 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح في قرية نائية بولاية فارياب، كانت حركة طالبان قد سيطرت عليها الأسبوع الماضي.

وقال جاويد بيدار، المتحدث باسم حاكم فارياب، في تصريحات، إن “عبوة ناسفة انفجرت في قرية كوه صياد، التابعة لمديرية شيرين تغاب، واسفر الانفجار عن استشهاد 8 أطفال وإصابة 6 آخرين”.

