حفتر يحدد مهام الأجهزة الأمنية بمطار بنينا

ايوان ليبيا – وكالات

أصدر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قرارًا بتاريخ الثلاثاء 18 سبتمبر الجاري بتشكيل لجنة، لتحديد مهام كل الأجهزة الأمنية العاملة في مطار بنينا الدولي، بما يضمن عدم التداخل في الاختصاصات.

وبحسب القرار ستقوم اللجنة بوضع آلية للتنسيق مع الجهات الخدمية المتواجدة بالمطار «مصلحة الطيران، إدارة المطار، الشركات الناقلة، والمناولة» للوقوف على المشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها.

كما أنها ستكلف بوضع خطة أمنية مشتركة من الجهات ذات العلاقة تمنع حدوث أي خرق أمني بالمطار، على أن تعمل اللجنة تحت إشراف رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا في سبيل نجاح مهامها.

وتضم اللجنة كلا من:

العميد عطية المبروك عطية بالط – رئيسًا

العميد المهدي القذافي علي الورفلي – عضوًا

العميد المهدي عبد العزيز الفلاح – عضوًا

العميد إدريس محمد الريشي – عضوًا

العقيد عمر المسماري – عضوًا

العقيد سامح عثمان الوزاري – عضوًا

المقدم ابوبكر محمد مسعود – عضوًا

الرائد أحمد علي الذيب – عضوًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا