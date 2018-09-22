أحداث طرابلس تشرد 19225 شخصا

ايوان ليبيا – وكالات

كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير نشرته أمس الجمعة، بأن الاشتباكات في طرابلس أدت الى تشريد ما لا يقل عن 3845 عائلة و19225 فردًا حيث لا يزال معظم النازحين المدنيين يعيشون في مناطق أكثر أمناً، بينما يحتمي آخرون في المدارس، أو المباني العامةبشكل مؤقت.

وأفادت المفوضية، بأنها بالتعاون مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية ” LibAid” تراقب الوضع عن كثب، وتبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة للعائلات المتضررة في طرابلس وغيرها من المواقع بما في ذلك في الزاوية، صرمان، رقدالين، صبراتة، ترهونة، بني وليد ويفرن.

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