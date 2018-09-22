إيطاليا تفرج عن بحارة تونسيين محتجزين لديها

أفرجت السلطات الإيطالية عن طاقم سفينة ومركب صيد تونسي محتجزين لديها بحسب ما نقلته إذاعة “موزاييك” التونسية .

وكان البحارة الستة بصدد الصيد بصفة قانونية بالمياه الاقليمية الايطالية حين تفطّنوا الى وجود قارب لمهاجرين غير شرعيين تونسيين عالقين عرض البحر فقاموا بجر قاربهم للأراضي الايطالية التي كانت اقرب إليهم بعد الاتصال بالأمن الايطالي واخذ الإذن المسبق بالدخول إلى المياه الايطالية.

وأضافت الإذاعة: أن البحارة تفاجأوا باحتجازهم من الأمن الايطالي بجزيرة لمبادوزا قبل نقلهم إلى صقلية فيما تم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى تونس.

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