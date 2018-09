السفير «شريف عيسى» يستقبل وفد الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات في جنوب أفريقيا

المتوسط:

استقبل السفير شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية في جنوب أفريقيا وأعضاء السفارة المصرية، صباح الأحد 16 سبتمبر 2018، وفد الهيئة المصرية الوطنية للانتخابات الذي يقوم بزيارة لتبادل الخبرات مع مفوضية الانتخابات المُستقلة في “جنوب أفريقيا”، في الفترة من 16- 21 سبتمبر 2018، ويضم الوفد المصري برئاسة المستشار “فارس فام”، كلاً من؛ المستشار محمد أبو ضيف، المستشار هاني محمد علي، المستشار خالد عراق، القاضي ياسر السيد، المستشار علاء الدين فؤاد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، واللواء رفعت قُمصان نائب مدير الجهاز التنفيذي، إضافة إلى السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة، والتي تواجدت في “جنوب أفريقيا” في نفس الفترة.

وقال السفير “شريف عيسى”؛ إن زيارة تبادل الخبرات جاءت بدعوة من مفوضية الانتخابات المُستقلة في “جنوب أفريقيا”، مُضيفاً أن برنامج الزيارة قد تضمن عدداً من الجلسات للتعريف بالتجربة الديمقراطية في “جنوب أفريقيا” وما يتضمنه بالتعريف بالدستور والإطار القانوني للنظام الانتخابي، وكذلك التعريف بالمفوضية الانتخابية المستقلة في “جنوب أفريقيا” وإنشاؤها وهيكلها التنظيمي وآليات العمل بها، إضافة إلى العمليات الانتخابية التي تقوم بها ومن بينها عمليات تسجيل الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية والتنسيق مع الأحزاب السياسية، ودورها في التواصل مع الناخبين ودورها في حملات التوعية والتثقيف المدني.

وأشار المستشار “فارس فام”، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس الوفد المصري؛ إلى أن الوفد عقد لقاءات مع مسئولي مفوضية الانتخابات المُستقلة في “جنوب أفريقيا”، على رأسهم رئيس المفوضية جلين ماشينيني، كما تم اللقاء بعدد من رؤساء المفوضية في بعض المقاطعات ومن بينهم ماسيجو شيبوري رئيس المفوضية في مُقاطعة “خاوتنج”، إضافة إلى عدد من الخبراء بالمفوضية، وأضاف المستشار “فارس فام”؛ أن اللقاءات تناولت الحديث عن الهيئة الوطنية للانتخابات وإنشائها واختصاصاتها وتشكيلها وسلطاتها في إدارة الانتخابات، والتنويه عن إدارة الهيئة للانتخابات الرئاسية 2018 التي ضربت مثلا في الديمقراطية، وخروجها بشكل يليق بتاريخ “مصر” ومكانتها.

وقد استضاف السفير “شريف عيسى” مساء الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، وفد الهيئة الوطنية للانتخابات في مقر السفارة المصرية، كما أقام مأدبة عشاء للوفد المصري في مقر إقامته، ورافق أعضاء السفارة المصرية وفد الهيئة الوطنية للانتخابات أثناء مغادرتهم “جنوب أفريقيا” مساء الجمعة 21 سبتمبر 2018، عائداً إلى أرض الوطن.

