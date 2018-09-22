الحكيم وبارزاني يتفقان على تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي

استقبل عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة العراقي، في مكتبه ببغداد اليوم السبت، نيجرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، حيث ناقش الطرفان توطيد العلاقات بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، وأيضًا العلاقات بين الأحزاب السياسية الكردية والكتل السياسية العراقية الأخرى بوصف الإقليم جزءًا لا يتجزأ من الجسد العراقي.

وذكر بيان صادر عن مكتب الحكيم، حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، أن المناقشات بين الحكيم وبارزاني، تناولت مستجدات الأوضاع السياسية وملف استكمال الاستحقاقات الدستورية المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل الحكومة.

وذكر البيان قول الحكيم، إن "كل التجارب السابقة أثبتت حاجة الجميع للجميع"، مشددًا على "أهمية حسم المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وعدم تجاوز التوقيتات الدستورية والقانونية المتعلقة به"، وجدد تأكيده على "ضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على تحمل المسئوليات وتحقيق تطلعات الشعب العراقي وتقديم الخدمات".

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