محمد عمر يكشف أسباب استقالته من تدريب الاتحاد السكندري

كشف محمد عمر المدير الفني السابق للاتحاد السكندري عن أسباب استقالته من تدريب زعيم الثغر خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الخسارة من الداخلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عمر في تصريحات خاصة للتحرير إنه تقدم باستقالته حرصا على النادى لأن الأمور لم تسر بالشكل الذي يريده فى مباريات الدورى موضحا أن تراجع النتائج جعله يتخذ قراره حتى يمنح مجلس إدارة النادى فرصة توفير البديل قبل فوات الأوان.

وشدد المدير الفني السابق للاتحاد أن الفريق واجه سوء حظ كبير ولم تساعده النتائج في البطولة المحلية على الاستمرار رغم النتائج الجيدة في البطولة العربية.



كان مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قد أعلن عن قبول استقالة التي تقدم بها الثنائي محمد عمر المدير الفني للفريق ومحمد إبراهيم مدير الكرة عقب الخسارة الكبيرة من الداخلية بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يقود هاني أحمد المدرب المساعد تدريبات الفريق المقرر إقامتها غدًا الأحد استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

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