خامنئي: هجوم الأهواز مرتبط بحلفاء أمريكا

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت إن الهجوم على عرض عسكري في جنوب غرب إيران مرتبط “بحلفاء” الولايات المتحدة “في المنطقة” وأمر قوات الأمن بالوصول إلى “المجرمين” وراء الهجوم في أقرب وقت وتقديمهم للمحاكمة.

وقال خامنئي في بيان على موقعه على الإنترنت “هذه الجريمة استمرار لمؤامرات دول المنطقة وهي دمى (في أيدي) الولايات المتحدة. وهدف تلك الدول هو انعدام الأمن في بلدنا العزيز”.

ولم يذكر خامنئي أسماء تلك الدول لكن من بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة إسرائيل ودول الخليج وخصوصا السعودية.

وفي تغريدة على موقع تويتر قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية: إن الاستشهاد المأساوي لمجموعة من شعبنا في الأهواز على يد إرهابيين مرتزقة أظهر فظاعة وخبث أعداء الأمة الإيرانية. إن هؤلاء المرتزقة عديمي الإحساس الذين فتحوا النار على نساء وأطفال ورجال أبرياء هم مرتبطون بمن يُسمَّوْن زورا مدافعين عن حقوق الانسان” ووصف خامنئي بالجريمة التي تعتبر “استمرارا لمؤامرة الحكومات في المنطقة التي تأتمر بأوامر أمريكا والتي حدّدت لنفسها هدفاً يتلخّص بزعزعة الأمن داخل بلدنا العزيز”

وتعهد الرجل الأول في إيران بأن الشعب سيواصل السير في نهجه “رغم أنوف الأعداء وسيتغلّب كما في السابق على كافّة أنواع العداء” على حد تعبير خامنئي.

وكان الرئيس حسن روحاني قد أمر قوات الأمن بتحديد هوية المسؤولين عن هجوم الأهواز الذي أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل جنوب غرب البلاد.

