طفلك خجول أم عنيف؟. أنتِ السبب!

“فتشي عن طريقة معاملتك لطفلك”. لو وضعت كل أم هذه العبارة أمام عينيها وهي تقيس درجة ميل طفلها ناحية “العنف” أو “الخجل” مثلا ستجد أن سلوكيات الأبناء هي نتيجة لما جنته أيدينا. لذا يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة جيدًا، لأن شخصية الطفل تتأثر كثيرا بشكل كبير بالجو العام الذي تعيش فيه الاسرة كما تؤثر قيم وتعاملات الاسرة مع الطفل عليها ايضا بمعنى انه اذا كان الطفل يعيش في بيئة هادئة ومتفهمة يصبح الطفل كذلك واذا كانت البيئة غير مستقرة وبها الكثير من المشاكل فإن الطفل يصبح غير متوازن ويعاني من الكثير من المشكلات النفسية كالقلق والخجل والخوف.

"فتشي عن طريقة معاملتك لطفلك". لو وضعت كل أم هذه العبارة أمام عينيها وهي تقيس درجة ميل طفلها ناحية "العنف" أو "الخجل" مثلا ستجد أن سلوكيات الأبناء هي نتيجة لما جنته أيدينا. لذا يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة جيدًا، لأن شخصية الطفل تتأثر كثيرا بشكل كبير بالجو العام الذي تعيش فيه الاسرة كما تؤثر قيم وتعاملات الاسرة مع الطفل عليها ايضا بمعنى انه اذا كان الطفل يعيش في بيئة هادئة ومتفهمة يصبح الطفل كذلك واذا كانت البيئة غير مستقرة وبها الكثير من المشاكل فإن الطفل يصبح غير متوازن ويعاني من الكثير من المشكلات النفسية كالقلق والخجل والخوف.

الطفل يشبه الاسفنجة كثيرا فهو يمتص كل ما تقدمه له من افعال وتصرفات وعصبية وهدوء ويُظهره في مواقف أخرى وبالتالي يجب أن ننتبه الى كل ما نريد أن نقدمه للطفل وما هي الطرق التي نقدمه بها لنحمي الطفل من كثير من الصفات السيئة التي قد يتعلمها منا.

١- الثقة بالنفس

بما أن ثقة الطفل بنفسه من اهم الجوانب الهامة جدا والتي يجب ان نحرص على اكسابها له كي يتحلى بالقوة والشجاعة لموجهة أي تحد او صعوبات فإن اكسابها للطفل ليس بالأمر البسيط لذلك يجب ان تتميز البيئة التي يعيش فيها بالحرية لاكتشافها دون قيد او سيطرة او عقاب يؤذيه كما يجب ان تتميز ايضا بالأمان الذي يمكنه من التعلم والتعامل مع الاخرين دون خوف او قلق يحرمه من ذلك وايضا يجب ان يحظى بالتشجيع من والديه مصدر هذا الامان حتى يزيد من ثقته واطمئنانه لاكتشاف كل ما جديد، اعرفي أزاي تنمي ثقة طفلك بنفسه هنا.

٢- الاحترام

حتى يتعلم الطفل احترام الاخرين بدئا من والديه ثم اخوته ثم المدرسين بعد ذلك وزملائه يجب ان يرى الطفل داخل المنزل كخطوة اولى كل ما يساعده على ذلك ويجب ان تقدم له الاسرة نماذج تتميز بالاهتمام بالأخر ومراعاة ما يحتاجه كما تراعي ما يشعر به من فرح او حزن او الم كما يجد ايضا التقدير والاحترام وكل ذلك من خلال الوالدين والاخوة حتى يتمكن الطفل من تقديم هذا الاحترام للآخرين.

٣- الصدق

من أهم الصفات التي يجب ان نعلمها لأطفالنا قولا وفعلا ولكن كيف نعلمها لهم واحيانا نقوم بالكذب امامهم او عليهم مثل (قول ماما مش موجودة!)..(متقولش لبابا اني خرجت!)..(لو حد سالك، قول معرفش) فنحن بذلك نقدم لهم اسواء الامثلة ونعلمهم الكذب وحتى يتعلم الطفل الصدق يجب ان تكون بيئة الطفل والاسرة تتميز بالصراحة والوضوح وتنفيذ الوعود وعدم اخفاء اي حقائق مهما كانت النتائج.

٤- الخجل

إذا اردت أن يصبح طفلك شخصا خجولا لا يستطيع مواجهة اصغر المواقف في حياته او يتجنب عمل اشياء كثيرة بسبب هذا الخجل ويحرم من ممارسة حياته بالشكل الطبيعي فالأمر بسيط يمكنك ان تقوم بالسخرية من كل ما يقوم به من اعمال سواء بسيطة او كبيرة فالسخرية منه باستمرار تؤدي به الى الخجل من القيام باي عمل امامك مرة اخرى حتى لا تسخر منه وينتهي به الحال الى الخوف والخجل من عمل اي شيء امام الاخرين، لو طفلك خجول حيل بسيطة للتخلص من مشكلته هنا.

٥- العنف

دائما ما يعكس الطفل دون ان ندري البيئة التي يعيش فيها كما يعكس ايضا طريقة تعامل والديه فيما بينهم فالطفل عندما يعيش في بيئة عنيفة تتميز بالضرب والصراخ والايذاء البدني والعصبية والغضب فمن الطبيعي ان تكون مثل هذه السلوكيات موجودة لدي الطفل وتظهر في المواقف المختلفة حتى مع العابه وفي المواقف التي لا تحتاج لأي عنف.

٦- التمرد

يلجأ الطفل احيانا الى التمرد نتيجة لطريقة معاملة الاخرين له وعلى راسهم الاسرة فعندما لا توجهه الاسرة او تتعامل معه الا من خلال توجيه الانتقاد وخاصة عندما يكون الانتقاد من النوع السلبي مثل (انت غبي).. (مش عارف تركبه صح) ..(ان فاشل في كل حاجة كدة) فمن الطبيعي ان يتمرد الطفل على كل هذه الانتقادات وليس التمرد فقط يكون نتيجة بل ينتج عنها مشكلات اخرى كثيرة.

إن الأطفال مرآة تعكس كل ما نقوم به من أفعال وتصرفات ويتعلمون منا الكثير دون أن ننتبه لذلك يجب أن نحرص على كل تصرف يحدث امامهم سواء كان كبيرا أو صغيرا حتى نحمي اطفالنا من مشكلات نفسية وسلوكية تلاحقهم في المستقبل.

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