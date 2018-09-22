قبل الجامعة.. نظمي دولابك في 30 دقيقة

مثل أي فتاة تحبين الألوان داخل غرفتك، وتخصصين مكانا لكل شيء ليبدو المكان الذي تقضين فيه وقتا طويلا منسقا، ولأن الإجازة كانت طويلة بما يكفي للتكاسل ونشر الفوضى داخل الغرفة، دعينا نتخيل مشهد دولابك معا، إذ فتحتيه قليلا ربما تجدين ملابسك في الأرض على الفور، غير منظم، وكل شيء موضوع بعشوائية، لكن حان الوقت لتنظيم دولابك خاصة بعد بداية العام الدراسي الجديد، فأنتِ بحاجة لمعرفة ما سترتدينه يوميا، وما يجب الاستغناء عنه، خاصة وأنه لديكِ ملابس جديدة من اجل الجامعة، لتنظيم دولابك في 30 دقيقة، اعرفي التفاصيل مثلما ذكرها موقع InStyle.

– أول دقيقة: جمعي كل ما تحتاجينه للتنظيم

قبل فتح الدولاب، عليك جمع أكياس أو صناديق قمامة لمساعدتك في الفرز، لوضع ما سترتدينه جانبا، وما يمكنك الاستغناء عنه داخل تلك الأكياس للتبرع بها، ومن الأفضل ألا تشتري أي ملابس أخرى قبل التنظيم لأنه قد تحتاجين إلى الشماعات.

من المهم جدا تنظيف أرفف الدولاب بالمنظفات المنزلية للتخلص من الأتربة العالقة بها، وإعطاء لمعان ورائحة جيدة، كما يمكنك استخدام المكنسة الكهربائية لشفط تلك الأتربة.

– اسحبي كل شيء من دولابك في 3 دقائق

بالطبع السرير أفضل مستقبل لتلك الملابس التي تفرغيها من دولابكِ، ومن الأفضل تطبيق تلك الملابس قبل وضعها على السرير، لتجميعها وفرزها بسهولة.

– نظفي خزانتك في 3 دقائق أخرى

والآن بعد أن أصبح الدولاب فارغا تمامًا، امسحي الأرفف، والجدران ، والقماش السفلي باستخدام قطعة قماش ونظفيها، ثم قمِ بمسح أرضية الدولاب باستخدام المكنسة إن أمكن، بالطبع كل ذلك يحتاج إلى جهد، لكن يسهل عليك الأمور فيما بعد.

– قبل وضع أي شيء، ألقي نظرة على دولابك

قبل أن تفكري في وضع أي شيء داخل دولابك النظيف الآن، ارجعي للخلف وانظري إلى المساحة للتفكير طريقة تنظيمك له، فالملابس الأكثر استخداما يجب وضعها في المقدمة لتكون قريبة منكِ، والملابس التي تقللين من استخدامها مكانها وراء الأكثر استخداما، إذن أفعلي ذلك في الحال عزيزتي.

– في 15 دقيقة قرري ما سيتم وضعه داخل الخزانة بالفعل

قد تستغرق هذه الخطوة أكثر من 15 دقيقة، ولكن هذا يعتمد على سرعتكِ في وضعك الملابس داخل دولابك، وفي الغالب ستضعين الملابس التي لم ترتديها من قبل، وأخرى لم ترتديها منذ فترة طويلة لتكون في المقدمة، يليها الملابس الأخرى التي ستستخدمينها بالفعل ولكن ليس خلال الشهر الحالي، وفي تلك الحالة ضعيها.

بعد اتخاذ قرارك، ضعي الملابس مرة أخرى في الدولاب في المكان المناسب تمامًا وتحركي بسرعة لإنجاز الأمر، تركيزك على مهمتك يعطيكِ سرعة أكبر.

– إلقاء نظرة سريعة في 4 دقائق

فور تنظيمك الدولاب، ألقي نظرة سريعة على ما وضعتيه بالداخل، وما هو موجود بالخارج، قد تعيدين التفكير وتخرجين قطعة لا تحتاجيها أو تضعين ملابس فكرتِ في الاستغناء عنها.



– تنظيم الحقائب في دقيقة

بالطبع حقائبك لها نصيب من هذا التنظيم فوضعك لها خارج الدولاب يزيد من الأتربة عليها، لذا يجب تخصيص مكان لها لوضعها مرتبة.

و من يعلم؟ ربما لن تستغرق تجربة تنظيم الدولاب في المرة التالية التالية سوى 15 دقيقة!

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا