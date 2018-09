المتوسط:

تظاهر آلاف السويسريين في شوارع العاصمة بيرن، للمطالبة بالمساواة في الأجور بين المرأة والرجل، منددين بالتمييز ضد المرأة. ورفعت متظاهرات لافتات حملت عبارات من قبيل: “الأجر نفسه للمهنة نفسها”، و”النساء في الشوارع وليس في المطبخ”، و”كفى! لعمل أكثر بأجر أقل”.

وتقول متظاهرات إن عدم المساواة في الأجور ما زال ساريا ومعتمدا في دولة متحضرة وغنية مثل سويسرا، وتضيف القول إن ذلك يشعرها بالغضب، لأنها تعتقد أن المرأة في المجتمع هي جزء من القوة العاملة، وينبغي أن يرد لها الاعتبار.

وتقول أخرى إنه ينبغي الآن تطبيق القانون، وأنه حان الوقت لتقاسم السلطة وخلق مجتمع عادل، معتبرة الطلب من حقوق الإنسان الأساسية.

وعن سبب مشاركة أحد الرجال في المظاهرة، يقول مشارك إنه ينخرط في المظاهرة لأنه ابن لمرأة وزوج لمرأة وإحدى بناته ستكون مرأة في المستقبل، وإنه يريد لها أن تتمتع بظروف حياتية محترمة عندما تكبر، بحصولها على أجر يناسب العمل الذي تقوم به، مبينا أن المساواة لا ينبغي أن تكون موضع جدل في المستقبل، وإنما العمل الذي ينجز والاستحقاق الذي يمنح ونوعية العمل، هي التي ينبغي أن تكافأ وليس لجنس الشخص أي اعتبار في العمل الذي يقوم به، ولا ينبغي أبدا أن يكون الاعتبار الأول للجنس عندما يتعلق الأمر بالعمل.

وتقدر قوى عاملة هامش الفرق في الأجور، بنحو 20% لفائدة الرجال أمام النساء.

The post نساء سويسرا يطالبن بالمساواة في الأجور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية