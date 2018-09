إيران تستدعي بعض السفراء الأوروبيين بعد هجوم العرض العسكري

المتوسط:

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن إيران استدعت سفراء هولندا والدنمرك وبريطانيا مساء السبت بشأن هجوم على عرض عسكري أودى بحياة 25 شخصا واتهمتهم بإيواء جماعات معارضة إيرانية في بلادهم.

ونقلت الوكالة عن بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله “ليس مقبولا ألا تدرج هذه الجماعات على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية ما دامت لم تنفذ أي هجوم إرهابي في أوروبا”.

