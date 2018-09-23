ريال مدريد يتخطى عقبة إسبانيول في الدوري الإسباني

كتب: إياد علي مبروك

حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما على ضيفه إسبانيول بهدف للا شىء فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب سانتياجو برنابيو فى إطار مباريات الجولة الخامسة، أحرز هدف المباراة الوحيد ماركو أسينسيو فى الدقيقة 41، و بهذا الانتصار يعتلى الملكى جدول ترتيب الليجا مؤقتا برصيد 13 نقطة بينما توقف رصيد إسبانيول عند النقطة الـ7 فى المركز الـ6 من جدول ترتيب الليجا.

لم ينتظر لاعبو الريال طويلا للدخول فى المباراة، حيث بدأ الضغط الهجومى للفريق منذ الدقائق الأولى سعيا لهز الشباك أمام تكتل دفاعى من لاعبى اسبانيول فى وسط ملعبهم، لكن أمام محاولات لاعبى الملكى المستمرة لم يصمد دفاع أسبانيول، واستغل ماركو أسينسيو تمريرة رائعة من لوكا مودريتش ليسكنها الشباك بتسديدة قوية، لينتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف نظيف.

فى الشوط الثانى لم تختلف الأمور ضغط متواصل من ريال مدريد أمام تراجع من إسبانيول، وكاد مدافع الميرينجى سيرجيو راموس من إضافة الهدف الثانى لفريقه برأسية موجهة، لكن الحارس دييجو لوبيز تصدى لها ببراعة وحولها لركنية، ومع كم هائل من الفرص المهدرة من جانب ريال مدريد فى آخر 15 دقيقة يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز ريال مدريد بهدف للا شىء.

وبهذا الانتصار يعتلى ريال مدريد جدول ترتيب الليجا مؤقتا برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الغريم برشلونة الذى سيلعب غدا أمام جيرونا، بينما توقف رصيد إسبانيول عند النقطة الـ7 فى المركز الـ6 من جدول ترتيب الليجا.

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