مطالب بلدى سوق الجمعة لإنهاء أزمة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

أدان المجلس البلدى سوق الجمعة، في بيان له أمس السبت القصف العشوائي الذي تعرضت إليه المنطقة خاصة و العاصمة طرابلس عامة من أعمال وصفتها بـالإرهابية تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار. كما دعا الأطراف المتحاربة بالالتزام بالهدنة ووقف إطلاق النار و العمل الصادق المشترك من أجل إنهاء هذه الأزمة.

وطالب المجلس الجهات الأمنية و القضائية المختصة الكشف و الإعلان عن كافة المتورطين في الأعمال الإجرامية من قتل غير مبرر وسرقات وقصف عشوائي في مناطق الاشتباكات و محاسبتهم.

وناشد المجلس، الرئاسي بالإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية واتخاذ مايلزم لحماية المدنيين وتوفير الموارد الكافية لدعم النازحين و المتضررين كما البعثة الأممية بالالتزام في تحقيق الأمن و الاستقرار داخل العاصمة وحماية المدنيين.

ودعا المجلس أهالي سوق الجمعة وطرابلس إلى توحيد الصف وتكاتف الجهود من أجل المساهمة في دعم واستقرار الأمن بالعاصمة .

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