نواب مصراتة يطالبون الرئاسي بالغاء القرار رقم 555

ايوان ليبيا – وكالات

رحب التجمع السياسي لنواب مصراتة في بيان له امس السبت بانطلاق عجلة الإصلاحات الاقتصادية بما فيها القرار الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي بشأن تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، معرباً عن أمله بأن تنعكس هذه الخطوات على الأوضاع المعيشية والأمنية للمواطن كما دان الخروقات التي حصلت لوقف أطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الزاوية وما تشكله هذه الأعمال من تهديد لحياة المدنيين وتدمير لمقدرات الشعب الليبي .

وطالب التجمع المجلس الرئاسي بالتنفيذ الكامل لبنود اتفاق تعزيز وقف إطلاق النار الموقع في مدينة الزاوية بتاريخ 9 سبتمبر بما فيها الفقرة رقم 9 الخاصة بإلغاء القرارات التي تنقل صلاحيات الدولة إلى مجموعات مسلحة كما هو الحال في قرار المجلس الرئاسي رقم 555 لسنة 2018 وحل هذه التشكيلات وتسمية قوات الأمن الرسمية التي ستكلف بتأمين كل مرفق وفق جدول زمني في مدة محددة في اشرة منهم إلى قوة الردع الخاصة.

وطالب نواب مصراتة العسكريين النظاميين والقوات المساندة بالمنطقة العسكرية الوسطى بالالتفاف حول قيادتهم ودعمها لتعلب دورها المنوط بها حسب القرارات الصادرة بالخصوص من المجلس الرئاسي ، داعين كافة المؤسسات المعنية إلى تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتعاون التام في ما بينها بما يضمن فاعلية ونجاح هذه الإجراءات.

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