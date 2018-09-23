بدء انتخابات في المالديف.. وتوقعات أن تعزز قبضة الرئيس على السلطة

بدأ الناخبون في جزر المالديف في الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تعزز قبضة الرئيس عبد الله يمين على السلطة ولكن انتقدتها جماعات المعارضة ومنظمات دولية بسبب انعدام الشفافية وقمع المعارضة.

وأصبحت تلك الدولة الواقعة في المحيط الهندي ويقطنها 400 ألف نسمة أغلبهم مسلمون مسرحا للتنافس بين الهند شريكتها التقليدية والصين التي تدعم حملة يمين لبناء بنية أساسية في البلاد، وأثارت قلقا في الغرب بشأن نفوذ بكين المتزايد.

ويحق لأكثر من ربع مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في نحو 400 مركز اقتراع عبر البلاد التي تشتهر في الغرب بمنتجعاتها الفخمة، ويسعى يمين "59 عاما" للفوز بفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

واصطف مئات أمام مراكز الاقتراع في العاصمة مالي في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وبدأ الناس في بعض الجزر في الوقوف طوابير أمام لجان الانتخاب ليل السبت .

وقال مسؤولون في المعارضة إن الشرطة داهمت في ساعة متأخرة من مساء السبت مكتب الحملة الانتخابية للمعارضة الرئيسية قائلة إنها جاءت" لمنع أنشطة غير قانونية" بعد اعتقال ما لا يقل عن خمسة من أنصار المعارضة بسبب "التأثير على الناخبين".

وقال السفير البريطاني جيمس دواريس في رسالة على تويتر إن من " السهل إدراك سبب قلق مثل هذا العدد الكبير من الناس من احتمال ما سيحدث في يوم الانتخابات".

ورفض معظم مراقبي الانتخابات بما في ذلك مراقبي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعوة الحكومة لمراقبة الانتخابات خشية أن يتم استغلال وجودهم للتصديق على إعادة انتخاب يمين حتى بعد التزوير المحتمل للانتخابات.

وقال إبراهيم محمد صليح المرشح المشترك للمعارضة لأنصاره إنه واثق من الفوز، مضيفا أمام حشد يوم السبت "أدعو الجميع إلى عدم السماح بأي فرصة لوقوع اضطرابات غدا.. ودعوا الانتخابات تنتهي بسلام ودعوا الناس تقرر ما تريد. الشعب يتوق للتغيير".

وتشهد المالديف اضطرابات منذ فبراير شباط عندما فرض يمين حالة الطوارئ لإبطال حكم للمحكمة العليا ألغى إدانة تسعة من زعماء المعارضة بينهم الرئيس السابق محمد نشيد، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، ومنذ ذلك الحين سن ائتلاف يمين الحاكم قوانين دون النصاب المطلوب في البرلمان بموافقة من المحكمة العليا بعد اعتقال كبير قضاتها في فبراير شباط بتهمة الفساد بموجب قوانين حالة الطوارئ.

ويعيش نشيد زعيم الحزب الديمقراطي المالديفي في سريلانكا حاليا وهو ممنوع من خوض هذه الانتخابات، ومن المتوقع معرفة النتائج الأولية بحلول منتصف الليل.

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