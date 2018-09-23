البحرية الإيطالية تهرب سجائر من ليبيا

ذكر موقع Le Iene ، أن سفينة كابريرا نقلت على متنها أكثر من 700 كيلوغرام من السجائر المهربة ، أي ما مجموعه 3600 كرتونا في 72 صندوقا وقد استُخدِمت السفينة التابعة للبحرية الايطالية لتهريب الصناديق اثناء عودتها من مهمة لمنع المهاجرين من السفر إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا ، وذلك حسبما أكدت البحرية بعد الكشف عن الموضوع في الصحف.

وكانت السفينة قد قضت مهمة من ثلاثة أشهر ونصف في ميناء طرابلس في مساعدة خفر السواحل الليبي على اعتراض وإنقاذ زوارق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

وعندما عادت كابريرا إلى قاعدة برينديزي في جنوب إيطاليا أواسط يوليو ، أمر القائد ببحث كامل كشف عن وجود صناديق السجائر الأجنبية ، وفقا لبيان صادر عن البحرية.

وقد تمت مصادرة السجائر ليبدأ تحقيق قضائي وتحقيق داخلي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا