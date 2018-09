سفينة صينية تبحر لفنزويلا بعد زيارة مادورو

المتوسط:

توجهت سفينة صينية إلى فنزويلا لأول مرة في أعقاب زيارة قام بها رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو إلى بكين الشهر الجاري حيث يسعى لكسب دعم بكين لاقتصاد بلاده المحاط بالمشكلات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن السفينة الطبية (بيس آرك) وصلت يوم السبت إلى ميناء لا جوايرا الفنزويلي في ”زيارة ودية“ للبلاد تستمر ثمانية أيام.

وأضافت شينخوا إنه خلال الزيارة سيلتقي قائد السفينة الصيني بمسؤولين عسكريين وسياسيين وسيتفقد منشآت عسكرية وطبية فنزويلية.

وزار مادورو الصين في بداية سبتمبر أيلول. ويعاني الاقتصاد الفنزويلي للعام الخامس من الركود والتضخم الجامح. وتعهد زعماء الصين بمساعدة فنزويلا ولكن دون الإشارة إلى تقديم تمويل جديد.

والصين داعم رئيسي لفنزويلا منذ سنوات وبينهما اتفاقات منذ أكثر من عشر سنوات بتقديم قروض مقابل الحصول على نفط وهو ما ساعد بكين على تأمين امداداتها من الطاقة.

