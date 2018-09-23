الاتحاد الأوروبي يقدم 25 مليون يورو منحة للقضاء على شلل الأطفال في أفغانستان

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيان اليوم الأحد، إن الاتحاد الأوروبي سيسهم بـ 25 مليون يورو لدعم القضاء على شلل الأطفال في أفغانستان التي تعاني التمرد.

وذكر البيان أن هذه المنحة ستقدم فرصًا لحماية الأطفال الأفغان في رحلتهم للهجرة، وستزيد قدرتهم على التعافي عن طريق تعزيز آليات التعاون، من بينها توفير الدعم النفسي الاجتماعي وتسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم.

وقال السفير بيير ماياودون رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى أفغانستان: "هذه المنحة التي تبلغ قيمتها 25 مليون يورو للأطفال المهاجرين وللقضاء على مرض شلل الأطفال تثبت دعم الشعوب الأوروبية وحرصها على تحسين حياة معظم الأطفال الضعفاء في أفغانستان".

وذكر البيان أن المنحة التي ستستمر أربعة أعوام ستمكن اليونيسف والشركاء من إعادة دمج الأطفال بشكل أفضل وتوفير بيئة توفر لهم الحماية، مضيفًا أن المنحة ستدعم أيضًا اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والحكومة الأفغانية في مساعيها للقضاء على شلل الأطفال.

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