تيريزا ماي تقول إن إيران تحترم شروط الاتفاق النووي

لندن-العنوان

قالت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في مقابلة اليوم الاحد أن إيران تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وأنه يتعين الحفاظ على الاتفاق.

وصرحت في مقابلة مع قناة سي بي إس “نعتقد أن إيران تقوم بذلك (الوفاء بالالتزامات) بناء على ما نرى”.

واضافت “ونعتقد ان الاتفاق يجب أن يبقى قائما، كما أن دولا أخرى شاركت في وضعه تعتبر أيضا أنه يجب الحفاظ عليه”.

وأشارت إلى أنه على غرار فرنسا فإن المملكة المتحدة ترغب في ان تبدأ مع ايران مفاوضات حول مسائل غير مدرجة في الاتفاق.

واشارت ماي الى “الصواريخ البالستية” و”طريقة تدخل ايران في المنطقة لزعزعة استقرارها” وقالت “يجب ان نثير هذه المواضيع”.

وتاتي هذه المقابلة لرئيسة الحكومة البريطانية قبل اسبوع من بداية المشاورات الدبلوماسية في نيويورك في اطار الجمعية العامة للامم المتحدة. ويتوقع ان يكون ملفا ايران وكوريا الشمالية في صلبها.

وسيترأس دونالد ترامب الاربعاء اجتماع قادة دول وحكومات اعضاء مجلس الامن حول عدم الانتشار النووي مع التركيز على ايران العدو اللدود لواشنطن والمتهمة بزعزعة استقرار الشرق الاوسط.

ورفضت ايران مرارا دعوات لاعادة التفاوض مشيرة خصوصا الى عدم وجود “ضمانات” لاستمرار العمل بالاتفاق النووي.

وانسحب ترامب بشكل احادي في مايو من الاتفاق المبرم في 2015 بين ايران وست دول كبرى بينها الولايات المتحدة.

واعادت الادارة الامريكية اثر ذلك فرض عقوبات على طهران مع حزمة اضافية تستهدف قطاع الطاقة الايراني تفرض نوفمبر 2018.

المصدر-وكالات

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