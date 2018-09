واشنطن ترفض الاتهامات الإيرانية بالتحريض على هجوم الأهواز

المتوسط:

دحضت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الاتهام الذي وجهته طهران إلى واشنطن بالوقوف وراء الهجوم المسلح على عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران.

ووصفت هايلي، في حديث إلى “سي إن إن” اليوم، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني والتي حمّل فيها الولايات المتحدة المسؤولية عن الهجوم الدموي بأنها ليست سوى “عبارات رنانة”، ونصحت القادة الإيرانيين “بالنظر بعناية أكبر إلى الداخل”.

وقالت تعليقا على تصريحات روحاني: “بإمكانه أن يلقي باللوم علينا كما يريد.. لكن ما ينبغي له فعله هو أن ينظر في المرآة”.

وسبق أن أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت مساء أمس عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب الإيراني ضد التطرف الإسلامي، مُدينة قتل الأبرياء وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله.

وأودى هجوم أمس بأرواح 29 شخصا على الأقل، بينهم عسكريون وعناصر للحرس الثوري الإيراني ومدنيون، بمن فيهم صحفيون وأطفال.

وتمكنت أجهزة الأمن من القضاء على المعتدين الـ4، حسب مسؤولين إيرانيين.

وحمل روحاني الولايات المتحدة المسؤولية عن الهجوم، متوعدا بـ”رد ساحق”.

