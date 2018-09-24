رونالدو يقود يوفنتوس لعبور فروسينوني في الوقت القاتل

كتب: علي الزيني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، صدارته بطولة الدوري المحلي، بعد أن حقق الفوز على نظيره فروسينوني، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "ماتوزا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر السيريا أ.

كريستيانو رونالدو سجل هدف التقدم للسيدة العجوزة في الدقيقة 81، وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني في الدقيقة 94، لينفرد البيانكونيري بصدارة الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمّد رصيد فروسينوني عند نقطة واحدة، في المركز قبل الأخير.

وحرم ماركو كابوانو، مدافع فروسينوني، خصمه كريتسيانو رونالدو، من التسجيل المبكر بعدما أبعد تسديدته قبل عبور خط المرمى في الدقيقة 7، وأطلق النجم البرتغالي تسديدة قوية في الدقيقة 13 أمسكها ماركو سبورتيلو، حارس مرمى فروسينوني، وواصل الدون محاولاته لهز شباك أصحاب الأرض، وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20، ولكن الحارس تألق وأبعدها ببراعة شديدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل سلبيًا.

وفي الشوط الثاني، كاد رودريجو بيتانكور، أن يخطف هدف التقدم لليوفي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بمحاذاة بجوار القائم الأيمن، وأهدر رونالدو فرصة للتسجيل في الدقيقة 59، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سددها عالية، قبل أن يفشل في إسكان الكرة الشباك بالكعب في الدقيقة 63، وسجل النجم البرتغالي الهدف الأول في الدقيقة 81، بعدما وصلته الكرة، ليضعها في الشباك، وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 94 بعدما راوغ مدافع الخصم قبل أن يسكن الكرة الشباك، لينتهي اللقاء بفوز السيدة العجوزة بهدفين نظيفين.

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