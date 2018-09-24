بيريز: رونالدو واحد من أساطيرنا.. وفخور بـمودريتش وفاران

كتب: محمد عيد

أعلن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن كريستيانو رونالدو، مهاجم النادي السابق ونجم يوفنتوس الحالي، سيظل أحد صانعي التاريخ في قلعة السانتياجو برنابيو، وقال بيريز، في اجتماع الجمعية العمومية للنادي صباح اليوم الأحد، لأول مرة نتوج بالبطولة الأوروبية في كرة القدم، وكرة السلة معًا، نحن فخورون لأننا نعيش فترة تاريخية على المستوى الرياضي والاقتصادي والاجتماعي.

وبدأ بيريز اجتماعه بعرض العديد من الصور، منها التعاقد مع رونالدو في عام 2009، وأفضل لحظاته، ووداع زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، الذي توج معه بلقب الدوري الإسباني وثلاثية دوري أبطال أوروبا، وتابع قائلًا: «هذه اللحظات سجلت بتاريخ ريال مدريد، أفضل اللاعبين في العالم هنا في صفوف الفريق، لقد ساعدوا النادي على التتويج بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا».

ووجه بيريز، الشكر لنجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو على كل ما قدمه للميرنجي خلال 9 سنوات، قبل الرحيل هذا الصيف لصفوف يوفنتوس. مضيفًا أنه خليفة دي ستيفانو، وسيتناقل الأجيال في ريال مدريد أسطورته، وسيظل دائمًا مثالًا رائعًا لنا، إنه أفضل هداف في تاريخ النادي.

واستكمل «بيريز»، عن زيدان قائلًا: «زيزو كتب التاريخ هنا في ريال مدريد، وسيظل هنا منزله، شكرًا لك».

وبالنسبة لمشروع النادي بالاعتماد على الشباب في الجيل الحالي للفريق الأول لكرة القدم، قال: «إنهم حجر الزاوية في المشروع الجديد، بجانب أفضل اللاعبين في العالم، من أجل حصد المزيد من الألقاب».

وعن خطته لملعب الفريق تابع: إنه أكثر مشروعاتنا الطموحة، ونطمح أن نجعل سانتياجو برنابيو واحدًا من أحدث الملاعب في العالم.

وتابع بيريز، قائلاً: أشعر بالفخر بنجاحات اللاعبين في جوائز اليويفا، وترشيح لوكا مودريتش لجائزة أفضل لاعب في العالم، ولقب بطل العالم لرافائيل فاران مع فرنسا.

وبعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الأوروبي لكرة السلة أكد بيريز: «كأس الاتحاد الأوروبي العاشر يؤكد مرة أخرى هيمنة هذه المجموعة على البطولة، إنني أكن الكثير من التقدير لعمل فيليبي رييس ورودي فرنانديز وبابلو لاسو».



واختتم بيريز: «الدخل وصل إلى 751 مليون يورو، بزيادة 11% عن العام السابق، ومنذ موسم 2000، زاد الدخل من 118 إلى 751 مليون يورو».

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